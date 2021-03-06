В Венесуэле выпустили купюру номиналом в один миллион боливаров

Великобритания осудила высылку посла Евросоюза из Венесуэлы, Мадуро начнет использовать китайскую вакцину, выпущена купюра в один миллион боливаров. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.
Западная Венесуэла
В Хесус Мария Семпрун нашли взлетно-посадочную полосу наркомафии
Национальные вооруженные силы Венесуэлы обнаружили в джунглях рядом с муниципалитетом Хесус Мария Семпрун взлетно-посадочную полосу, принадлежавшую наркоторговцам, сообщило PDCTV. Самолетная «трасса» была около километра в длину и 25 метров в ширину. Военные также нашли около 350 литров топлива, которые уничтожили на месте.
Zulia | FANB destruyó pista clandestina en el Sur del Lago ???? | #Regionales https://t.co/f7gFwqC31k— PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 6, 2021
В Сан-Кристобале медики готовятся к «бразильскому штамму»
Руководство Центральной больницы города Сан-Кристобаль заявило, что они находятся в постоянной готовности принять больных «бразильским штаммом» коронавируса, сообщает PDCTV. Медики изучают симптоматику новой формы вируса и способы лечения. Данный штамм отличается высокой степенью передачи и может быть более смертелен, чем предыдущие.
Táchira| Autoridades de salud en alerta permanente en caso de que llegue la nueva cepa brasileña ???? | #Regionales https://t.co/xZqQucPJbc— PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 6, 2021
Центральная Венесуэла
В Кохедесе прошли военные учения «Боливарианский щит»
В Сан-Карлосе городах штата Кохедес прошла авиационная часть учений «Боливарианский щит». Военные летчики отработали стрельбу на ударных вертолетах Ми-35М2.
#EscudoBolivariano2021— ALBERT CADENAS (@ALBERTCADENAS) March 6, 2021
Los gloriosos pilotos de combate de la Aviación del Ejército, realizan ejercicio de tiro empleando los helicópteros de ataque Mi-35M2, en el Pao, estado Cojedes. ¡Rumbo al Bicentenario, de la Batalla de Carabobo!pic.twitter.com/kzbVdAzVNL
В Санта-Люсии открыли новый родильный дом
Губернатор штата Миранда Гектор Родригес открыл новый родильный дом в городе Санта-Люсия. В медицинском учреждении будут консультировать будущих мам по уходу за ребенком и вопросам гинекологии. Об этом сообщил телеканал VTV Canal 8. Также там будут ванные комнаты, тренажерный зал и даже ЗАГС. Родригес отметил, что такой родильный дом должен быть в каждом муниципалитете страны.
Inauguran Casa de Transición de Parto Humanizado en Santa Lucía estado Miranda#ChávezAhoraYSiemprehttps://t.co/B5szrvHFYZ pic.twitter.com/sIvMRYGPwL— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 5, 2021
Политика
Великобритания осудила высылку посла Евросоюза из Венесуэлы
Министерство иностранных дел Великобритании выпустило заявление, в котором раскритиковало решение Венесуэлы выслать посла Европейского союза Исабель Брильанте Педросу.
Британский МИД назвал событие «неоправданным и прискорбным» и заверил, что поддерживает Европейский союз.
«Решение режима высылке главы делегации ЕС является неоправданным и глубоко прискорбным. Великобритания находится рядом с нашими партнерами по ЕС», — говорится в послании.
El Reino Unido condenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela - https://t.co/N1vnltjUVo pic.twitter.com/wrlqvwnulm— El Estatal (@ElEstatalMX) March 6, 2021
Экономика
Венесуэла выпустила купюру в один миллион боливаров
Центральный банк Венесуэлы (BCV) выпустил три новые купюры, эквивалентные 200 тыс., 500 тыс. и одному млн боливаров, сообщает Infobae. Они поступят в обращение со следующего понедельника — 15 марта. На лицевой стороне новых банкнот будет изображен Симон Боливар.
До настоящего времени самым высоким номиналом валюты были 50 тыс. боливаров.
Venezuela lanzó un billete de 1 millón de bolívares que vale 52 centavos de dólar https://t.co/8OhwnLoBma— infobae (@infobae) March 6, 2021
Гуманитарные вопросы
Венесуэла начнет внедрять китайскую вакцину с понедельника
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с понедельника в стране начнут применять китайскую вакцину Convidicea, сообщил телеканал VTV Canal 8. Препаратом планируют привить более полумиллиона венесуэльцев. Мадуро также отметил, что медицинские специалисты сейчас активно работают, чтобы обнаружить и изолировать больных «бразильским» вариантом COVID-19.
Venezuela iniciará aplicación de la vacuna china contra la COVID-19 este lunes#6Marhttps://t.co/Bgt2CFephG pic.twitter.com/CY6HNzR2Rh— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 6, 2021