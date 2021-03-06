В Венесуэле выпустили купюру номиналом в один миллион боливаров

Великобритания осудила высылку посла Евросоюза из Венесуэлы, Мадуро начнет использовать китайскую вакцину, выпущена купюра в один миллион боливаров. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

В Хесус Мария Семпрун нашли взлетно-посадочную полосу наркомафии

Национальные вооруженные силы Венесуэлы обнаружили в джунглях рядом с муниципалитетом Хесус Мария Семпрун взлетно-посадочную полосу, принадлежавшую наркоторговцам, сообщило PDCTV. Самолетная «трасса» была около километра в длину и 25 метров в ширину. Военные также нашли около 350 литров топлива, которые уничтожили на месте.

Zulia | FANB destruyó pista clandestina en el Sur del Lago ???? | #Regionales https://t.co/f7gFwqC31k — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 6, 2021

В Сан-Кристобале медики готовятся к «бразильскому штамму»

Руководство Центральной больницы города Сан-Кристобаль заявило, что они находятся в постоянной готовности принять больных «бразильским штаммом» коронавируса, сообщает PDCTV. Медики изучают симптоматику новой формы вируса и способы лечения. Данный штамм отличается высокой степенью передачи и может быть более смертелен, чем предыдущие.

Táchira| Autoridades de salud en alerta permanente en caso de que llegue la nueva cepa brasileña ???? | #Regionales https://t.co/xZqQucPJbc — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) March 6, 2021

Центральная Венесуэла

В Кохедесе прошли военные учения «Боливарианский щит»

В Сан-Карлосе городах штата Кохедес прошла авиационная часть учений «Боливарианский щит». Военные летчики отработали стрельбу на ударных вертолетах Ми-35М2.

#EscudoBolivariano2021



Los gloriosos pilotos de combate de la Aviación del Ejército, realizan ejercicio de tiro empleando los helicópteros de ataque Mi-35M2, en el Pao, estado Cojedes. ¡Rumbo al Bicentenario, de la Batalla de Carabobo!pic.twitter.com/kzbVdAzVNL — ALBERT CADENAS (@ALBERTCADENAS) March 6, 2021

В Санта-Люсии открыли новый родильный дом

Губернатор штата Миранда Гектор Родригес открыл новый родильный дом в городе Санта-Люсия. В медицинском учреждении будут консультировать будущих мам по уходу за ребенком и вопросам гинекологии. Об этом сообщил телеканал VTV Canal 8. Также там будут ванные комнаты, тренажерный зал и даже ЗАГС. Родригес отметил, что такой родильный дом должен быть в каждом муниципалитете страны.

Inauguran Casa de Transición de Parto Humanizado en Santa Lucía estado Miranda#ChávezAhoraYSiemprehttps://t.co/B5szrvHFYZ pic.twitter.com/sIvMRYGPwL — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 5, 2021

Политика

Великобритания осудила высылку посла Евросоюза из Венесуэлы

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило заявление, в котором раскритиковало решение Венесуэлы выслать посла Европейского союза Исабель Брильанте Педросу.

Британский МИД назвал событие «неоправданным и прискорбным» и заверил, что поддерживает Европейский союз.

«Решение режима высылке главы делегации ЕС является неоправданным и глубоко прискорбным. Великобритания находится рядом с нашими партнерами по ЕС», — говорится в послании.

El Reino Unido condenó la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela - https://t.co/N1vnltjUVo pic.twitter.com/wrlqvwnulm — El Estatal (@ElEstatalMX) March 6, 2021

Экономика

Венесуэла выпустила купюру в один миллион боливаров

Центральный банк Венесуэлы (BCV) выпустил три новые купюры, эквивалентные 200 тыс., 500 тыс. и одному млн боливаров, сообщает Infobae. Они поступят в обращение со следующего понедельника — 15 марта. На лицевой стороне новых банкнот будет изображен Симон Боливар.

До настоящего времени самым высоким номиналом валюты были 50 тыс. боливаров.

Venezuela lanzó un billete de 1 millón de bolívares que vale 52 centavos de dólar https://t.co/8OhwnLoBma — infobae (@infobae) March 6, 2021

Гуманитарные вопросы

Венесуэла начнет внедрять китайскую вакцину с понедельника

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что с понедельника в стране начнут применять китайскую вакцину Convidicea, сообщил телеканал VTV Canal 8. Препаратом планируют привить более полумиллиона венесуэльцев. Мадуро также отметил, что медицинские специалисты сейчас активно работают, чтобы обнаружить и изолировать больных «бразильским» вариантом COVID-19.