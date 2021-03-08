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Новости Сирии

Взрыв в Хасаке и визит делегации из Ливана — что произошло в Сирии 6 и 7 марта

Рост цен на бензин в Идлибе и теракт в Деръа — что произошло в Сирии 6 и 7 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 6 и 7 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Рост цен на бензин в Идлибе и теракт в Деръа — что произошло в Сирии 6 и 7 марта

Большой Идлиб

Деятельность ВС Турции

Артиллерийские подразделения ВС Турции обстреляли позиции Сирийской Арабской Армии (САА) в городе Саракиб на востоке Идлиба.

Террористическая активность

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии подразделения САА, дислоцированные в лагере Джурин, расположенном в долине Эль-Габ на северо-западе Хамы.

Боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещено в РФ) атаковали из РСЗО позиции САА в городе Маарет ан-Нуман на юге Идлиба.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Военнослужащие ВС Турции обстреляли автомобиль «Сирийских демократических сил» (СДС), когда он приблизился к приграничной полосе в окрестностях города Амуда на севере провинции Хасака.

Зона контроля правительственных сил

Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) организовали атаку на позиции САА в районе Аль-Бишри в провинции Дейр эз-Зор. В ходе наступления им удалось захватить в плен одного из солдат правительственных сил.

Зона операции «Источник мира»

Один боевик «Сирийской национальной армии» (СНА) был убит и еще один ранен в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Рас эль-Айн.

Северная Сирия

Зона операции «Щит Евфрата»

В районе Ад-Даглабаш к западу от города Эль-Баб в провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между боевиками СДС и СНА.

Министерство обороны Турции сообщило о проведении успешного рейда в районе Телль Рифъата. Турецкие спецподразделения ликвидировали семерых боевиков «Сирийских демократических сил».

Центральная Сирия

Авиация ВКС РФ осуществила несколько авианалетов на позиции ИГ в пустыне на востоке провинции Хама.

18 человек погибли и трое получили ранения в результате подрыва двух автобусов на фугасных минах в районе Вади аль-Азиб на северо-востоке Хамы.

Южная Сирия

Провинция Деръа

Трое детей пострадали в результате срабатывания взрывного устройства на въезде в город Деръа. Как сообщил глава местной полиции генерал Дарар Дандаль, взрывчатка находилась в пластиковой коробке, рядом с которой играли дети.

Сирийские правоохранительные органы задержали партию наркотиков на границе между провинциями Дамаск и Деръа. Владельцы намеревались переправить груз контрабандой в соседнюю Иорданию.

Военнослужащий 4-й дивизии САА Абдул Рахман Айсави убит неизвестными в населенном пункте Тасиль.

Политика

В Дамаск 6 марта прибыла делегация, возглавляемая министром по социальным вопросам Ливана Рамзи Мушарифией. Ее принял у себя сирийский министр по вопросам местного управления Хасан Махлюф. Стороны обсудили положение сирийских беженцев в Ливане, а также механизмы по их возвращению на родину.

Гуманитарная обстановка

Россия вновь потребовала от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести честное расследование предполагаемой химатаки в городе Дума в провинции Дамаск.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что успешная работа в рамках организации невозможна без выяснения достоверных обстоятельств инцидента, произошедшего в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Топливная компания Watad, аффилированная с ХТШ, подняла цены на нефть в третий раз за неделю, сославшись на снижение курса турецкой лиры по отношению к доллару США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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