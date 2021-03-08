Взрыв в Хасаке и визит делегации из Ливана — что произошло в Сирии 6 и 7 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 6 и 7 марта и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике (САР).

Большой Идлиб

Деятельность ВС Турции

Артиллерийские подразделения ВС Турции обстреляли позиции Сирийской Арабской Армии (САА) в городе Саракиб на востоке Идлиба.

Террористическая активность

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии подразделения САА, дислоцированные в лагере Джурин, расположенном в долине Эль-Габ на северо-западе Хамы.

Боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещено в РФ) атаковали из РСЗО позиции САА в городе Маарет ан-Нуман на юге Идлиба.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Военнослужащие ВС Турции обстреляли автомобиль «Сирийских демократических сил» (СДС), когда он приблизился к приграничной полосе в окрестностях города Амуда на севере провинции Хасака.

Зона контроля правительственных сил

Боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) организовали атаку на позиции САА в районе Аль-Бишри в провинции Дейр эз-Зор. В ходе наступления им удалось захватить в плен одного из солдат правительственных сил.

Зона операции «Источник мира»

Один боевик «Сирийской национальной армии» (СНА) был убит и еще один ранен в результате взрыва заминированного мотоцикла в городе Рас эль-Айн.

Северная Сирия

Зона операции «Щит Евфрата»

В районе Ад-Даглабаш к западу от города Эль-Баб в провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между боевиками СДС и СНА.

Министерство обороны Турции сообщило о проведении успешного рейда в районе Телль Рифъата. Турецкие спецподразделения ликвидировали семерых боевиков «Сирийских демократических сил».

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TKlTttwh7n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021

Центральная Сирия

Авиация ВКС РФ осуществила несколько авианалетов на позиции ИГ в пустыне на востоке провинции Хама.

18 человек погибли и трое получили ранения в результате подрыва двух автобусов на фугасных минах в районе Вади аль-Азиб на северо-востоке Хамы.

Южная Сирия

Провинция Деръа

Трое детей пострадали в результате срабатывания взрывного устройства на въезде в город Деръа. Как сообщил глава местной полиции генерал Дарар Дандаль, взрывчатка находилась в пластиковой коробке, рядом с которой играли дети.

Сирийские правоохранительные органы задержали партию наркотиков на границе между провинциями Дамаск и Деръа. Владельцы намеревались переправить груз контрабандой в соседнюю Иорданию.

الإخبارية : الجهات المختصة تضبط كمية من المخدرات بين درعا وريف دمشق كانت معدّة للتهريب باتجاه #الأردن pic.twitter.com/IqDw5YIYBV — أخبار سوريا الوطن Syria ???????? (@SyriawatanNews) March 7, 2021

Военнослужащий 4-й дивизии САА Абдул Рахман Айсави убит неизвестными в населенном пункте Тасиль.

Политика

В Дамаск 6 марта прибыла делегация, возглавляемая министром по социальным вопросам Ливана Рамзи Мушарифией. Ее принял у себя сирийский министр по вопросам местного управления Хасан Махлюф. Стороны обсудили положение сирийских беженцев в Ливане, а также механизмы по их возвращению на родину.

#سانا ..#مخلوف يبحث مع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني سبل التعاون لعودة اللاجئيــن السوريين إلى وطنهم . pic.twitter.com/aAUkvVO4Bp — سانا عاجل (@SanaAjel) March 6, 2021

Гуманитарная обстановка

Россия вновь потребовала от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести честное расследование предполагаемой химатаки в городе Дума в провинции Дамаск.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что успешная работа в рамках организации невозможна без выяснения достоверных обстоятельств инцидента, произошедшего в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Топливная компания Watad, аффилированная с ХТШ, подняла цены на нефть в третий раз за неделю, сославшись на снижение курса турецкой лиры по отношению к доллару США.

1 Организация запрещена на территории РФ.