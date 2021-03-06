Дети отказываются посещать нигерийские школы после массовых похищений учеников



Абуджа, 6 марта. Жители Нигерии боятся отпускать детей в школы из-за проблем с безопасностью и систематических похищений учеников.

После нападений на несовершеннолетних в штатах Нигер и Замфара в учебных заведениях зафиксировали спад посещаемости. Бесчинства радикалов негативно повлияли на и без того низкий уровень грамотности в стране.

Страх родителей подкрепляется тем, что власти республики игнорируют происходящее. Пресс-секретарь Министерства образования Бен Гунг заявил, что ведомство не несет ответственности за предотвращение нападений на школы. По его словам, защита детей находится в юрисдикции других правительственных органов.

«Мы не обеспечиваем безопасность, этим занимается полиция. Несправедливо ожидать этого от нас», – отметил чиновник.



Для разрешения ситуации представитель ЮНИСЕФ в Нигерии Питер Хокинс предложил повысить коммуникацию между регионами и отрегулировать систему совместного и своевременного отражения атак. По его мнению, отказ от посещения учебных заведений может привести к необратимым последствиям.

«Если родители не вернут детей в школы, нас ждут катастрофические последствия. Молодежь лишится целей, стремлений и надежд. Несовершеннолетним придется прибегнуть к другим средствам выживания, например, к раннему браку», — предупредил Хокинс.

Граждане Нигерии выступили за усиление безопасности как в стране, так и в образовательных учреждениях. Местный житель Данжума Маншекафа считает, что дети в любом случае вернутся на учебу, так как от этого зависит их будущее.

«Я призываю правительство обеспечить безопасность всей школьной среды, оградив ее, а также предоставив спецперсонал для спасения учеников», — заявил он.

С декабря 2020 года боевики похитили более 600 учащихся на северо-западе страны. Одна из самых массовых атак произошла в городе Джангебе, где радикалы украли 300 девочек. До этого бандиты напали на школу в штате Нигер, увезли в неизвестном направлении 42 человека и убили ребенка.

Действующего президента Нигерии критикуют за рост насилия в государстве. За шесть лет правления Мохаммаду Бухари так и не смог стабилизировать ситуацию.