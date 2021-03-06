Школьник из Уржума спас из выгребной ямы провалившуюся туда собаку

Кировск, 6 марта. Пес случайно провалился в уличный туалет. На помощь хвостатому прибежал юный житель города.

Инцидент произошел во время урока физкультуры. Школьники услышали громкий лай, который раздавался словно из-под земли. Они открыли дверь в уборную и увидели на дне выгребной ямы собаку.

Местная жительница позвонила в экстренные службы, однако на ее просьбу оказать помощь питомцу никто не отреагировал. Тогда вызволять животное из ловушки принялся ее несовершеннолетний сын.

Подросток протянул руки в дыру туалета, после чего собака начала подпрыгивать и пытаться ухватиться за своего спасителя. После нескольких попыток мальчику удалось взять пса за ошейник и вытащить его на свежий воздух.

ФАН сообщал, что беспомощную косулю спасли из ледяной ловушки на Байкале.