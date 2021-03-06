Психически нездоровая жительница Выборга после убийства сына пыталась уйти из жизни

Выборг, 6 марта. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка. По версии следствия, его могла отравить мать. Она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

По данным источника ФАН, 55-летняя женщина ранее пыталась покончить с собой на фоне проблем с психикой. В день трагедии она открыла в доме газ. Ее супруг смог выбраться из квартиры, а ребенок скончался.

Горожанка после этого вновь пыталась совершить суицид. В настоящее время она в тяжелом состоянии госпитализирована. По словам медиков, вероятность, что женщина выживет, весьма низкая.

На месте работают сотрудники СК и полиции, обстоятельства трагедии выясняются.

ФАН ранее сообщил, что спасатели отключили газ в доме, жильцам ничего не угрожает.