ВОЗ призвала соблюдать санитарные меры после смягчения ограничений в РФ

Москва, 6 марта. Жителям РФ следует соблюдать меры по коронавирусу после смягчения ограничений. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

Общество должно стать частью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Каждый человек в состоянии продолжать мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и кашлевой этикет, а также носить маску в общественных местах. Принятые санитарные меры помогут в борьбе с пандемией, считает Вуйнович.

ВОЗ регулярно обновляет свои рекомендации, однако решения о введении ограничений принимают местные органы власти после мониторинга эпидемиологической обстановки. Специалисты организации также порекомендовали не спешить с введением так называемых иммунных паспортов с информацией о вакцинации от коронавируса.