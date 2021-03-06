Моргенштерн заявил, что хочет 20 детей от Дилары Зинатуллиной

Москва, 6 марта. Популярный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что хочет от возлюбленной Дилары Зинатуллиной 20 детей, с которыми создаст семейный лейбл.

Эпатажный исполнитель и его возлюбленная приняли участие в YouTube-шоу «Парень красит девушку». Нанося Зинатуллиной макияж, Моргенштерн раскрыл фанатам планы на будущее.

«20 детей хочу. Этим займемся в ближайшем будущем. Потом мне будет 40 [лет], а им всем по 17, и мы сделаем лейбл «Квадрат рекордс»», — объявил исполнитель.

Глаза девушке Моргенштерн накрасил розово-голубыми тенями, а затем нанес их и на лоб возлюбленной. Она не смогла унять смех и сравнила себя с Симбой из мультфильма «Король Лев».

Моргенштерн в кадре не раз демонстрировал яркий маникюр. Мода на цветные ногти у мужчин все больше набирает популярность. Недавно о такой тенденции негативно высказалась певица Клава Кока. И уточнила, что рэпер — единственный парень, кому, по ее мнению, это идет.

Как объяснил известный модельер Валентин Юдашкин, все дело в цикличности моды. По его мнению, яркий маникюр у мужчин — дань панковской культуре 1980-х годов. Тогда как раз вошли в моду ногти с черным лаком, пирсинг и кожаные куртки.