Виталий Гогунский расскажет о своей судьбе в шоу Бориса Корчевникова

Москва, 6 марта. Звезда российских сериалов Виталий Гогунский анонсировал выпуск передачи «Судьба человека» Бориса Корчевникова со своим участием, в котором раскроет подробности своей жизни.

Гогунский опубликовал в Instagram снимок, на котором запечатлен с ведущим программы «Судьба человека» у стены, увешанной иконами. На руках актер держит темно-серого кролика.

«Душевно побеседовали с Борисом Корчевниковым о перипетиях человеческих судеб!» — написал он.

Обрадованные фанаты признались, что с нетерпением ждут выхода интервью. Некоторые, как оказалось, даже присутствовали на съемках.

«А мы прекрасно поучаствовали в массовке на записи передачи «Судьба человека» с вами. Спасибо за интересный и веселый выпуск», — написала одна из фанаток.

Многие подписчики обратили внимание, что в передаче Гогунский снялся с новой прической. Он перекрасил волосы в более светлый оттенок. Далеко не всем такое преображение пришлось по душе.

«Что за мелирование??? Прекращай»; «Виталий, зачем?! Перекрась назад»; «Что это он покрасился? Для роли?» — возмутились пользователи соцсети.

Некоторые предположили, что Гогунский в интервью снова станет жаловаться на бывшую жену, модель Ирину Маирко. Она заявляла, что актер отказывается содержать дочь.