Жительница Выборга отравила 15-летнего сына газом и чуть не убила мужа

Санкт-Петербург, 6 марта. Психически нездоровая женщина умышленно отравила собственного сына, открыв шланг подводки газа. Главе семейства удалось скрыться.

Жительница Выборга подозревается в убийстве собственного сына, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По данным следствия, женщина открыла шланг подводки газа, в результате чего 15-летний подросток задохнулся. При этом муж фигурантки смог спастись. По данным источника ФАН, после убийства женщина пыталась свести счеты с жизнью. Сейчас она находится в больнице, врачи дают плохой прогноз.

Газ отключили прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб, жильцам дома прямо сейчас ничто не угрожает.

Сообщается, что задержанная состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Подробности инцидента изучают следователи.