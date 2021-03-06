Топ-10 способов сохранить свежесть букета

Международный женский день ассоциируется с началом весны, красотой природы и, конечно, цветами. 8 Марта принято дарить женщинам — мамам, бабушкам, женам и дочерям — подарки и цветы. Чтобы букеты как можно дольше радовали глаз, за ними нужно правильно ухаживать. Как сохранить цветы свежими и красивыми, — в материале ФАН.

Прежде всего перед покупкой цветов стоит обратить внимание на их свежесть. Определить состояние цветка можно по бутону — его основание должно быть твердым.

Для того чтобы цветы простояли как можно дольше, нужно постоянно держать их в воде. Можно попросить упаковать букет в контейнер с водой или обернуть стебли во влажные бумажные полотенца. Букет нуждается в правильном уходе, поэтому подаренные цветы лучше очистить от подгнивших листьев. Необходимо удалить ветки с той части стебля, которая будет стоять в воде.

Перед тем, как поставить цветы в вазу, стоит подрезать засохшие основания стеблей. Лучше всего подрезать цветы под проточной водой или в емкости с водой. Тогда воздух не будет закупоривать сосуды растительной ткани и растение сможет впитать больше воды. Обрезать стебли нужно на 3-5 сантиметров под углом 45 градусов. Также можно обрезать цветы понемногу — по сантиметру каждый день.

Менять воду в вазе необходимо каждый день. Лучше использовать воду из фильтра, очищенную от солей. Также продлить жизнь цветам поможет специальная подкормка — она продается в каждом цветочном магазине. Один-два раза в день цветы можно опрыскивать, это тоже сохранит их свежесть.

Лучше всего хранить цветы в прохладном месте — подальше от батареи и камина, а также избегать попадания прямых солнечных.