Бард Виктор Третьяков рассказал, как отметит свой юбилей

Москва, 6 марта. Накануне своего 60-го юбилея бард Виктор Третьяков рассказал ФАН, как собирается отмечать знаменательную дату. Музыкант встретит 7 марта, как и положено людям его профессии, на сцене. Хотя планы на осень у автора знаменитой песни «Тюбик» гораздо амбициознее.

«Все грандиозное перенеслось на осень в связи с карантином. Завтра у меня юбилей, Кремль намечался на послезавтра, но поскольку он закрыт, мы перенесли все на октябрь. Завтра, как всегда, я не встречаю день рождения в семейном кругу, я концерт играю. А через неделю концерт в Питере, еще через неделю, 21-го, — в Рязани. В планах — к осени выпустить новый альбом. Ну и работать — ездить и летать по мере открытия городов и возможностей. Я буду ездить и летать! И давать концерты!» — рассказал бард.

Виктор Третьяков начал писать собственные песни в 1981 году. Уже в 1988-м выступал на профессиональной сцене. За годы творческой деятельности он успел выступить почти во всех крупных городах страны, а также побывал с концертами во Франции, Германии, Голландии, Бельгии и Люксембурге. С 2001 года Третьяков — постоянный почетный гость Грушинского фестиваля, а в 2011 году барду было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации. Помимо песни «Тюбик», его перу принадлежат еще и такие хиты, как «Звонарь», «Блудный сын», «Зимняя ночь», «Белая птица», «Званый вечер», «Звездочка», «Красная река», «Разговор с афганцем», «Птицы».