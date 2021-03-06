Председатель Госдумы РФ опроверг версии о повышении пенсионного возраста

Москва, 6 марта. Пенсионный возраст ы России не собираются повышать. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он ответил на заявления депутата Валерия Рашкина о возможности повышения пенсионного возраста. Политик отметил, что приближающиеся осенние выборы в Думу не должны быть поводом для безосновательных заявлений.

«Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается. Напротив, на недавней встрече с президентом (России Владимиром Путиным. — Прим. ред.) мы обсуждали меры поддержки пенсионеров», — заверил Володин.

Председатель Госдумы рассказал о ряде законов, принятых в последние несколько лет и направленных на поддержку людей пенсионного возраста. Ранее Володин призывал повысить зарплаты техническому персоналу детских садов и школ, об этом подробнее рассказывается в материале Федерального агентства новостей.