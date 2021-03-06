Роботы-пылесосы потеснили цветы в рейтинге подарков на 8 Марта

Москва, 6 марта. Аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформы ОФД» выяснили, какие подарки получат российские женщины на 8 Марта.

Согласно исследованию, накануне Международного женского дня увеличилось количество покупок роботов-пылесосов в 4,5 раза. Одновременно продажи букетов упали на 18%.

«Тенденция практичного подхода россиян к презентам сохраняется», — цитирует экспертов ТАСС.

Российский потребитель уходит из «романтичных» в «хозяйственные» категории подарков. Количество покупок роботов-пылесосов увеличилось на 350%, а объем продаж в денежном выражении — на 280%, добавляют аналитики. В 2021 году перед 8 Марта в топе покупок главными являются электроника, бытовая техника, одежда и цветы.

В начале марта стоимость цветочных букетов в России вырастает в полтора-два раза. За неделю марта цветочники могут заработать треть от своего годового дохода, как стало известно из материала Федерального агентства новостей.