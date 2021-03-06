Певец Сергей Пенкин судится с затопившими его соседями

Москва, 6 марта. Российский певец и композитор Сергей Пенкин намерен через суд добиться, чтобы затопившие его квартиру соседи взяли на себя расходы по ремонту жилья.

Сергей Пенкин рассказал, что в прошлом году его квартиру затопили соседи. Жилье певца сильно пострадало, и ему пришлось экстренно делать дорогостоящий ремонт. По словам артиста, неприятная ситуация, как назло, произошла в самый трудный период. Из-за пандемии он лишился последней работы, а свои накопления, которые были отложены на черный день, он потратил в середине режима самоизоляции.

Ремонт Пенкин оплачивает сам частями. Звезда поблагодарил своих неравнодушных поклонников, которые летом предложили свою помощь. Кто-то из фанатов перестелил в квартире певца кафель, а некоторые помогали материально. Артист уже обратился в суд, чтобы отбить затраты на ремонт.

"Я не такой человек, чтобы ругаться. Подали в суд, адвокат все пояснил. Я вообще в этом ничего не понимаю, в оплате ЖКХ. Этим занимается специальный человек", — объяснил певец в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Летом прошлого года Сергей Пенкин также пострадал от ливней, которые обрушились на Москву и Подмосковье. В загородном доме артиста оказалось по щиколотку воды. Сильно от наводнения пострадали винный погреб, балетный и танцевальный залы.

Пенкин не раз признавался, что мало с кем дружит из российского шоу-бизнеса. Одной из немногих, с кем тесно общается исполнитель, является Татьяна Буланова. Недавно певец нежно поздравил коллегу с днем рождения.