Более 450 млн кубометров газа поступило на Украину из Европы в 2021 году

Киев, 6 марта. За период с января по февраль текущего года Украина импортировала из Европейского союза 468 миллионов кубических метров голубого топлива.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Оператора ГТС Украины». При этом у Польши Киев закупил 91 миллион кубометров газа, у Словакии — 65 миллионов, а у Венгрии — 403 миллиона кубов.

«Виртуальным реверсом (backhaul) импортировано 86%, или 403 миллиона кубометров», — передает «Прайм».

Почти все полученные из Европы объемы Украина направила на внутреннее потребление. Услуга была заказана 18 трейдерами, из которых пять являлись местными компаниями, а 13 — иностранными. Примечательно, что ресурсы поставлялись Киеву по так называемому «виртуальному реверсу».

Исполняющий обязанности главы минэнерго Украины Юрий Витренко заявил, что в 2023 году Киев хочет завершить полную синхронизацию с европейской энергосистемой. А уже в следующем году ОЭС Украины должна отделиться от энергосистем РФ и Белоруссии, цитирует политика ФАН.