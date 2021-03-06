Ведьма рассказала, как розы помогут в гадании

Весной в воздухе витает энергия пробуждения — вокруг все расцветает, солнце начинает греть своими лучами и ветер становится свежее и теплее. Мир встает на путь полного обновления, а люди в предвкушении чего-то нового. ФАН поговорил с ведьмой Аленой Полынь, она рассказала, как правильно использовать энергию весны.

«В этот период повсюду витает энергия женственности и весны. Безусловно, мы должны воспользоваться этим временем, чтобы провести для себя встречу весны, соответственно, молодости. И раз уж веет обновлением, можно и погадать», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Алена Полынь посоветовала гадать именно на розах. Если вам дарили эти цветы на весенние праздники, не торопитесь их выбрасывать.

«Налейте в тарелку воды и подождите, когда она обездвижется. После этого возьмите три лепестка красной розы. Загадайте вопрос таким образом, чтобы на него можно было ответить «да» или «нет». Затем бросьте лепестки в воду: если два из них сойдутся, значит, ответ «да», — объяснила ведьма.

Ранее в интервью корреспонденту ФАН шаманка рассказала, как правильно нужно загадывать желание в Международный женский день.