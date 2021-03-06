Певица Милена Дейнега раскрыла подробности конфликта с женой Игоря Николаева

Москва, 6 марта. Певица Милена Дейнега в подробностях рассказала о ссоре со знаменитой соседкой — артисткой Юлией Проскуряковой, а также потребовала извинений за ругательства в свой адрес.

Дейнега пожаловалась на оскорбившую ее Проскурякову в шоу «Звезды сошлись». Она раскрыла ведущим Лере Кудрявцевой, Антону Привольнову и гостям студии детали случившегося конфликта.

Оказалось, что Дейнега и Проскурякова — супруга певца Игоря Николаева — живут в одном и том же элитном доме в Москве. По словам артистки, однажды в снегопад она вернулась домой, заехала на парковку, за которую платит баснословные 6 миллионов рублей, и увидела, что ее место занято чужим автомобилем.

Дейнега припарковала машину на свободное место и оставила записку с номером своего телефона. А на утро увидела пропущенные звонки и сообщения с угрозами.

«Там вот такой трехэтажный мат написали», — объяснила она в интервью.

Оказалось, что грозные сообщения отправила жена Николаева. Именно на ее место Дейнега поставила машину. Теперь исполнительница требует от звезды извинений за маты в свой адрес.

Скандал ранее разгорелся в студии шоу Максима Галкина «Сегодня вечером». Певица Анна Седокова с возмущением покинула съемки, где начали «полоскать ее грязное белье».