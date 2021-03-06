Молодой человек и девушка погибли в ДТП под Воронежем

Воронеж, 6 марта. Водитель и пассажирка ВАЗ-21102 погибли в ДТП в Воронежской области. Автомобилист не справился с управлением и врезался в столб.

Смертельная авария произошла на 304-м километре автодороги Р298 в Аннинском районе.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, вследствие чего автомобиль выехал на встречную полосу, сошел с дороги и на скорости влетел в опору наружного освещения.

В результате сильного удара 29-летний житель Новохоперского района и его 24-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались до приезда скорой помощи. Спасатели использовали спецтехнику, чтобы достать тела из покореженной машины. Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

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