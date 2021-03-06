В США рассказали о российском истребителе шестого поколения

Вашингтон, 6 марта. Россия может воспользоваться заминкой в производстве истребителей Су-57 и сделать ставку на разработку совершенно нового самолета шестого поколения, считают американские аналитики.

Как сообщает издание The National Interest, серийный выпуск российских истребителей Су-57 может растянуться на несколько лет. Пока Москва будет преодолевать трудности производства, российские конструкторы могут нацелиться на создание самолета совершенного нового уровня, передает «ПолитРоссия».

«Новый самолет может быть разработан совместными усилиями брендов «МиГ» и «Сухой». Он может вобрать в себя лучшие качества МиГ-21, который стал самым производимым сверхзвуковым реактивным самолетом в истории авиации, а также МиГ-35 и Су-57», — считают эксперты.

Аналитики NI предполагают, что истребитель шестого поколения сможет летать на гиперзвуковых скоростях и применять оружие, основанное на новых физических принципах. Помимо этого авторы отмечают разработки России, а также Китая в области использования искусственного интеллекта в оружейных платформах. То есть в теории новейший российский самолет сможет выполнять боевые задачи без участия человека.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, как американских экспертов удивило бортовое вооружение российского Су-57.