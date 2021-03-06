Кристина Асмус спустила всю зарплату в театре на еду в автомате

Москва, 6 марта. Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус записала для своих подписчиков в Instagram несколько шуточных роликов на тему зарплаты актеров в театре.

Артистка не в первый раз показывает поклонникам закулисную жизнь театра. Недавно она опубликовала в Stories видео, на которых «хвастается» полученной зарплатой. Кристина Асмус с размазанной тушью под глазами показала и даже «похрустела» на камеру выданными купюрами номиналом 100 и 50 рублей. Звезда с иронией уточнила, что зарплату ей выдали с премией.

Асмус призналась, что после спектакля страшно проголодалась, поэтому сейчас стоит перед автоматом с едой и напитками и не может определиться с выбором.

«Помогите мне, пожалуйста, с выбором. Скажите, что купить: круассанчик, пряник, шоколадки, орешки. Ой, ребят, помогите советом! В общем, гуляем на все!» — заявила артистка.

Актриса несколько минут думает, подсчитывая, что может приобрести на свою театральную зарплату. В итоге ей хватило на две упаковки сухариков, колбаски к пиву, шоколадку и бутылку воды.

В последнее время гонорары российских звезд стали одной из главных тем для обсуждения. Так, оклад Асмус в Театре имени Ермоловой, где она служит, составляет всего 22 тысячи рублей. А сын Дмитрия Нагиева в театре Ленсовета получает 20 тысяч рублей в месяц.