Емельяненко и Джиган анонсировали бой на ринге

Москва, 6 марта. Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил о предстоящем поединке с рэп-исполнителем Джиганом. Тот подтвердил встречу.

Звезды опубликовали в Instagram одинаковый снимок, на котором, подняв кулаки, пристально смотрят друг на друга.

«Буду бить лысую голову», — написал Емельяненко.

Джиган, в свою очередь, пообещал фанатам «жару».

Поклонники рэпера не на шутку взволновались. Одни в комментариях стали отговаривать исполнителя от боя на ринге, а другие принялись делать ставки.

«Не вывезешь ведь!»; «Даже если Емельяненко не будет тренироваться, он все равно с удара вынесет Джигу», — написали интернет-пользователи под анонсом.

Под постом Емельяненко же стали предлагать кандидатуры на роль следующего противника спортсмена. Упомянули комментаторы «короля» российской эстрады Филиппа Киркорова и рэпера Моргенштерна.

Боец смешанных единоборств еще несколько дней назад провел опрос в Instagram, чтобы выяснить, ждут ли фанаты его встречи с Джиганом. Рэпер — мастер спорта Украины по кикбоксингу. Спортом он начал заниматься еще в детстве.