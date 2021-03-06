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Глава ДНР сообщил о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Глава ДНР сообщил о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе

Донецк, 6 марта. Украина по всем признакам проводит подготовку к возобновлению военных действий в Донбассе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, Киев начал стягивать подразделения наемников и диверсантов к линии соприкосновения в ДНР.

Ранее в ЛНР уже сообщали два сценария наступления ВСУ в Донбассе. Как передает Федеральное агентство новостей, новый виток военной операции Киева уже не будет похож на боевые действия 2014-2015 годов.

При этом военные эксперты полагают, что масштабное наступление украинской армии на подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР будет синхронизировано с огульными антироссийскими обвинениями со стороны коллективного Запада.

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