Фанатка Киркорова «продает» поцелуй певца за 10 тысяч долларов

Санкт-Петербург, 6 марта. Певец Филипп Киркоров на концерте в Санкт-Петербурге поцеловал фанатку, вручившую ему букет. Женщина затем стала предлагать подписчикам «купить» у нее такой знак внимания артиста.

«Король» российской эстрады 5 марта выступил в БКЗ «Октябрьский» на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню. На сцене Киркоров появился в ярком костюме, зал с удовольствием подпевал его хитам.

Артист не раз за вечер нарушал социальную дистанцию, одаривая поклонниц объятиями и поцелуями. «Досталось» и обладательнице звания «Вице-миссис Санкт-Петербурга» 2017 года Нинель Григорьевой. Она вручила подошедшему «королю» эстрады цветы, а тот поцеловал ее в щеку.

После концерта модель в шутку решила заработать на прикосновении звезды.

«Ребята, у вас есть прекрасная возможность, пока я еще не помылась, не умыла свое лицо, получить поцелуй от Филиппа Киркорова за 10 тысяч долларов», — объявила она в Instagram Stories.

Киркоров, несмотря на пандемию коронавируса, недавно устроил шумную вечеринку в Москве со звездными гостями. На мероприятии он представил песню Sugar, с которой выступит на Евровидении артистка Наталия Гордиенко.