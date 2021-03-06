Житель Волгоградской области нарубил вязов и акаций на уголовное дело

Волгоград, 6 марта. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 63-летнего хуторянина из Волгоградской области. Он будет отвечать по статье 260 УК РФ.

По данным регионального ГУ МВД, подозреваемого заметил участковый, который объезжал территорию. Фигурант уже успел спилить восемь акаций и вязов в лесополосе недалеко от трассы.

Подозреваемый сначала убеждал стража порядка в наличии разрешения на заготовку древесины. Между тем, на участке, где «орудовал» пенсионер, запрещена вырубка деревьев.

В дальнейшем задержанный сознался в совершении преступления. Он пояснил, что древесина нужна ему для хозяйственных нужд. Сейчас эксперты подсчитывают ущерб, причиненный в результате незаконной рубки лесных насаждений.

В Пензенской области «черный лесоруб» уничтожил 39 дубов. В результате незаконной деятельности он нанес ущерб на 10 миллионов рублей, который теперь должен возместить, сообщал ФАН.