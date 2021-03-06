Певец Алексей Глызин и фигурист Илья Авербух поздравили тулячек в наступающим праздником

Тула, 6 марта. На трибунах спорткомплекса в этот вечер яблоку негде было упасть. Около двух тысяч представительниц прекрасного пола со всего региона (это сельские старосты, врачи, учителя, представительницы социальной сферы и не только) собрались в преддверии самого женского праздника в Ледовом дворце оружейной столицы. За свои заслуги в работе они получили необычный подарок.

Алексей Глызин исполнил свои самые известные и любимые многими хиты: «Эпизод», «Розовые розы», «Ты не ангел». А фигурист, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух привез в Тулу шоу «Ледниковый период». Зрители стали свидетелями выступлений олимпийских чемпионов по фигурному катанию, которые вышли на лед со своими номерами. Все они впервые выступали в новом Ледовом дворце оружейной столицы. А многие из них вообще первый раз оказались в Туле. Евгения Медведева отметила особую атмосферу в зале.

«Я не увидела край льда, а это хороший знак!», — сказала фигуристка.

Порадовали своим эмоциональным номером победители «Ледникового периода -2020» Ольга Кузьмина и Александр Энберт.

Илья Авербух отметил, что такого прекрасного Ледового дворца очень не хватало оружейной столице. И с его появлением Тула становится флагманским городом России, что не может не радовать.