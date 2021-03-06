Путин наградил медиков за борьбу с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Путин наградил более 200 медиков за борьбу с COVID-19
Президент Владимир Путин наградил орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля. Таким образом глава государства отметил вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19. Награды присудили за самоотверженность, а также за организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Трем медикам присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения». Орден Пирогова вручают за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждают практикующих врачей, младший медперсонал и других работников медорганизаций за заслуги в области охраны здоровья и вклад в организацию медпомощи. Напомним, эти награды учредили в России летом прошлого года.
ВОЗ рекомендовала не вводить COVID-паспорта
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам использовать COVID-паспорта. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее мнению, существует много элементов, которые необходимо учесть при введении таких паспортов для путешественников.
«Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», — сказала Вуйнович в беседе с ТАСС.
Ранее ЕС согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации против COVID-19. Эти документы будут использоваться в медицинских целях, и не станут обязательными к исполнению. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что внедрение «иммунных паспортов» является темой для обсуждения, и важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.
На Камчатке из-за схода лавины погиб человек
На Камчатке сошла лавина недалеко от школы. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета. Под лавину в городе Елизово попали мужчина, женщина и ребенок. Мужчина погиб на месте, женщину и ребенка удалось спасли. Следователи проводят проверку. В МЧС рассказали, что сразу после схода лавины очевидцы начали откапывать людей, затем на место прибыли спасатели. Больше под снегом никого не обнаружили, поиски завершены. На соседнем участке склона специалисты организовали принудительный спуск еще одной лавины.