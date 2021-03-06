Путин наградил медиков за борьбу с COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Президент Владимир Путин наградил орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников. Указ о награждении опубликован на сайте Кремля. Таким образом глава государства отметил вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19. Награды присудили за самоотверженность, а также за организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Трем медикам присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения». Орден Пирогова вручают за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждают практикующих врачей, младший медперсонал и других работников медорганизаций за заслуги в области охраны здоровья и вклад в организацию медпомощи. Напомним, эти награды учредили в России летом прошлого года.

ВОЗ рекомендовала не вводить COVID-паспорта

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует странам использовать COVID-паспорта. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее мнению, существует много элементов, которые необходимо учесть при введении таких паспортов для путешественников.

«Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», — сказала Вуйнович в беседе с ТАСС.

Ранее ЕС согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации против COVID-19. Эти документы будут использоваться в медицинских целях, и не станут обязательными к исполнению. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что внедрение «иммунных паспортов» является темой для обсуждения, и важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.