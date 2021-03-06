Эксперт Панушкин: курс биткоина после попытки «реванша» пришел к равновесию

Москва, 6 марта. Стоимость биткоина нашла некоторое равновесие после попытки взять «реванш» в середине недели.

Директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин рассказал о настроениях участников рынка криптовалют. Он прогнозировал, что биткоин предпримет попытку «реванша», а его стоимость в ходе торгов достигнет 50 тысяч долларов. Так и произошло: впервые с 25 февраля криптовалюта торговалась на уровне выше 50 тысяч долларов. В конце февраля биржевой курс резко откатился после достижения нового исторического рекорда — 58,352 тысячи долларов

Эксперт заверил, что к вечеру пятницы курс снизится до 47,2 тысячи долларов, придя к равновесию. Днем в пятницу биткоин скорректировался до 47,7 тысячи долларов.

Через десять лет самая популярная криптовалюта может подорожать до миллиона долларов, уверен гендиректор биржи Kraken Джесси Пауэлл. Он уверен, что биткоин придет к статусу новой мировой валюты. Однако летом прошлого года он прогнозировал, что стоимость криптовалюты дойдет до 100 тысяч долларов за виртуальную монету.