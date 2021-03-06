Поклонники не оценили архивное фото Винокура с молодой Пугачевой

Москва, 6 марта. Юморист Владимир Винокур опубликовал в своем Instagram-аккаунте архивный снимок, на котором позирует в компании Аллы Пугачевой и Льва Лещенко.

Винокур решил поделиться редким кадром в честь наступающего Международного женского дня. На фото молодая Примадонна в окружении своих коллег по сцене. Певица запечатлена в довольно экстравагантном образе — на ней блузка с леопардовым принтом и яркий вечерний макияж.

«В лице Аллы Борисовны всех женщин поздравляем с наступающим праздником! Здоровья и счастья вам!» — подписал снимок Винокур.

Пользователи Сети поблагодарили юмориста за редкое фото, однако многие отметили, что сейчас Пугачева выглядит куда лучше. По мнению фанатов, активный макияж (да и в целом образ) состарил певицу на фото на несколько лет. Кроме того, подписчики Винокура остались в недоумении, почему артист решил поздравить женщин снимком Пугачевой, а не своей жены.

«Алла Борисовна на фото выглядит старше чем сейчас! Магия?»; «Поздравление в лице вашей супруги было бы куда уместнее»; «Пугачева как возрастная тетка какая-то на фото», — написали фолловеры.

Архивный снимок с Примадонной на днях показал Роман Родин, который долгие годы был личным фотографом певицы. В кадре артистка запечатлена со своим бывшим супругом Филиппом Киркоровым.