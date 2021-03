Министр здравоохранения Парагвая ушел в отставку на фоне массовых беспорядков

Асунсьон, 6 марта. Министр здравоохранения Парагвая Хулио Масолени подал в отставку на фоне коллапса системы здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия президента Парагвая.

В Парагвае идет резкий рост заболеваемости COVID-19. В стране начались протесты, правительство обвиняют в неспособности справиться с коронавирусом. В этот момент Масолени объявил об отставке на личной встрече с президентом Марио Абдо.

Днем ранее Сенат Парагвая принял резолюцию, в которой настоятельно призывает министра подать в отставку. Парламентарии также требуют отставки заместителя министра здравоохранения Хулио Ролона и генерального директора Агентства по наблюдению за здоровьем Гильермо Секеры.

Минздрав Парагвая подвергся резкой критике из-за коллапса системы здравоохранения, нехватки медикаментов и неэффективной политики закупок вакцин против коронавируса. На данный момент у Парагвая имеется лишь 4000 доз российского препарата «Спутник V». Государство до сих пор не получило вакцины через механизм распространению вакцин Всемирной организации здравоохранения COVAX, в отличие от многих других стран континента.

В связи с этим 6 марта МИД Парагвая направил официальную жалобу на международный механизм, запущенный ВОЗ.

Всего за несколько дней до своей отставки Масолени заявлял, что ни в коем случае не покинет пост, что вызвало удивление и недовольство среди разных слоев общества. После резолюции Сената и под нажимом общественного мнения министр поменял свое решение.

Свой пост он занимал с августа 2018 года, когда начался президентский срок Марио Абдо.

Пока президент выбирает кандидатуру для назначения на пост, временные обязанности главы Министерства здравоохранения будет исполнять заместитель министра Хулио Борба.

Практически сразу после отставки Масолени представители гражданского общества и сотрудники здравоохранения организовали демонстрации на площади Армас в Асунсьоне против коррупции и неэффективного управления правительства.

Protests are taking place now in Paraguay because of President Mário Abdo's disregard for the pandemic. The Paraguayans asks for his resignation. The country registered a record of COVID-19 infections on Wednesday, with 1,341 positive cases and 21 deaths

pic.twitter.com/s2xdDgnTNi