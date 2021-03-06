Министр здравоохранения Парагвая ушел в отставку на фоне массовых беспорядков

Асунсьон, 6 марта. Министр здравоохранения Парагвая Хулио Масолени подал в отставку на фоне коллапса системы здравоохранения. Об этом сообщила канцелярия президента Парагвая.

El Poder Ejecutivo emitió el Decreto N°4949, por el cual se designa a Julio César Borba, como ministro interino del @msaludpy ???? https://t.co/zYyjKQ9GoG pic.twitter.com/TnHK6KK5CL — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) March 5, 2021

В Парагвае идет резкий рост заболеваемости COVID-19. В стране начались протесты, правительство обвиняют в неспособности справиться с коронавирусом. В этот момент Масолени объявил об отставке на личной встрече с президентом Марио Абдо.

«Наступил момент, когда необходимо, чтобы парагвайцы объединились в борьбе с пандемией, а во главе Министерства был человек, служащий интересам страны. Надеюсь, это решение поспособствует единству Парагвая», — заявил министр в отставке в эфире государственного телеканала Paraguay TV.

Днем ранее Сенат Парагвая принял резолюцию, в которой настоятельно призывает министра подать в отставку. Парламентарии также требуют отставки заместителя министра здравоохранения Хулио Ролона и генерального директора Агентства по наблюдению за здоровьем Гильермо Секеры.

«Предложение об отставке министра появилось еще до кризиса здравоохранения в Парагвае вследствие необходимости реформировать систему, чтобы разработать новые стратегии и политику в борьбе с санитарным кризисом из-за пандемии COVID-19», — говорится в резолюции.

Минздрав Парагвая подвергся резкой критике из-за коллапса системы здравоохранения, нехватки медикаментов и неэффективной политики закупок вакцин против коронавируса. На данный момент у Парагвая имеется лишь 4000 доз российского препарата «Спутник V». Государство до сих пор не получило вакцины через механизм распространению вакцин Всемирной организации здравоохранения COVAX, в отличие от многих других стран континента.

В связи с этим 6 марта МИД Парагвая направил официальную жалобу на международный механизм, запущенный ВОЗ.

???? Reacciones a la renuncia de Mazzoleni



"Se cayó bastante en la parte administrativa… y eso tuvo su costo político, que es su renuncia"



"Nosotros somos los olvidados por el mecanismo #Covax"



???? Dr. Carlos Morínigo, Neumólogo del Ineram.#NoticieroTrece pic.twitter.com/m9B8qAhhtt — Trece (@trecepy) March 5, 2021

«Гармоничные отношения»

Всего за несколько дней до своей отставки Масолени заявлял, что ни в коем случае не покинет пост, что вызвало удивление и недовольство среди разных слоев общества. После резолюции Сената и под нажимом общественного мнения министр поменял свое решение.

«Необходимо поддерживать гармоничные отношения с Национальным конгрессом ради блага народа», — заявил Масолени.

Свой пост он занимал с августа 2018 года, когда начался президентский срок Марио Абдо.

Пока президент выбирает кандидатуру для назначения на пост, временные обязанности главы Министерства здравоохранения будет исполнять заместитель министра Хулио Борба.

Протесты против правительства

Практически сразу после отставки Масолени представители гражданского общества и сотрудники здравоохранения организовали демонстрации на площади Армас в Асунсьоне против коррупции и неэффективного управления правительства.

Protests are taking place now in Paraguay because of President Mário Abdo's disregard for the pandemic. The Paraguayans asks for his resignation. The country registered a record of COVID-19 infections on Wednesday, with 1,341 positive cases and 21 deaths

pic.twitter.com/s2xdDgnTNi — Nathália Urban (@UrbanNathalia) March 6, 2021

Массовые протесты перешли в столкновения с полицией. Для разгона толпы, собравшейся у здания Конгресса, применили резиновые пули и слезоточивый газ. Участники протестов в ответ забросали полицейских камнями и снесли защитные барьеры.

"Ya no podemos, ya no aguantamos, no podemos callar la falta de insumos. No queremos ser cómplices del asesinato de los pacientes que están hoy en el Ineram", Lic. Eva Caje - Sindicato de trabajadores del Ineram vía @ABCTVpy @ABCCardinal pic.twitter.com/x3B0dO4QzK — Carlos Ortega (@carlinortega) March 3, 2021

Массовые волнения были вызваны нехваткой лекарственных препаратов и коек в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), медленными темпами реализации программы вакцинации и кризисом в разных сферах вследствие пандемии. Так, родственники многих пациентов вынуждены тратить огромные средства, чтобы получить некоторые медикаменты, которых не хватает в больницах.

Отставка главы Минздрава, который не смог справится с ситуацией и не предпринял необходимых мер, не удовлетворила недовольных, отмечает Diario Izquierdo Общественные организации потребовали от полиции прекратить подавление демонстраций и позволить людям выразить своем мнение.

Пандемия ведет к импичменту

Парагвай сейчас переживает худший период с начала пандемии. Ежедневно страна устанавливает новые рекорды по числу заболевших и умерших, что ставит систему здравоохранения под угрозу полного коллапса.

Informe #COVID19 l 5 de marzo:



????Procesamos 3.814 muestras, 1.501 positivos, todos casos comunitarios.



????Lamentamos informar 22 fallecidos. Total: 3.278.



????1.187 internados, 294 en UTI.



????1.015 recuperados, sumando así 138.383.



????Total de confirmados: 165.811. pic.twitter.com/j3KdbIKyu0 — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 6, 2021

С начала пандемии в Парагвае было зарегистрировано более 165,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 3278 смертельных. 5 марта в стране было выявлено 1501 новый случай заражения, скончались 22 человека.

Ситуация обострила критику в отношении президента Парагвая Марио Абдо. Несколько представителей оппозиции призвали к его импичменту, в частности 4 марта с таким предложением выступил сенатор Систо Перейра из левого альянса «Фронт Гуасу» (Frente Guasu).

Президента в том числе обвиняют в том, что он отказывается верить в серьезность ситуации. Марио Абдо сам подлил масла в огонь, заявив журналистам, что «вместо газет он по утрам читает Библию».

В ответ президент парагвайской социал-демократической «Революционной фебреристской партии» (PRF) Хосефина Дуарте заявила, что Абдо «живет в термосе или на другой планете».