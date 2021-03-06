Более 400 курян погибли из-за COVID-19 за все время пандемии

Курск, 6 марта. Роспотребнадзор России опубликовал данные по количеству заболевших, выздоровевших и умерших россиян от COVID-19. Согласно им, за все время пандемии в Курской области от коронавируса погибло 480 человек.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 31451 случая заражения курян, а полностью излечились от вируса более 28 тысяч человек. Уровень летальности составляет 1,53%.

Самым тяжелым днем для курян стало 22 декабря 2020 года — за сутки было подтверждено 356 новых случаев заражения коронавирусом.

В регионе за 6 марта специалисты зафиксировали 120 зараженных и четверых погибших жителей города от COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что глава Курского отделения Союза журналистов Константин Строев заболел коронавирусом после первой прививки «Спутник V». Сейчас мужчина находится на лечении в региональном ковидарии.