Стало известно расписание торгов на бирже 8 марта

Москва, 6 марта. Международный женский день является выходным днем для Московской биржи. Соответственно, расписание торгов на этот день изменится: все рынки данной площадки работать не будут.

Что касается Санкт-Петербургской торговой биржи, то ее пресс-центр сообщил на своем официальном сайте, что 8 марта будет проводить торги и расчеты по сделкам с еврооблигациями и иностранными ценными бумагами. В праздничный день не будут осуществляться торги и расчеты по сделкам с ценными бумагами иностранных эмитентов из стран СНГ и по группе инструментов «российские ценные бумаги» в рублях.

Сообщается, что торги американскими ценными бумагами на СПБ не проводятся в праздники США. К примеру, на Санкт-Петербургской бирже не будет торгов американскими бумагами 2 апреля в связи с нерабочим днем (Good Friday).

Ранее стало известно, что Правительство Российской Федерации может разрешить инвестирование средств материнского капитала в финансовый рынок. Это означает, что россияне смогут размещать маткапитал в консервативные активы, передает Федеральное агентство новостей.