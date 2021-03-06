Рогозин допустил создание ракеты среднего класса «Ангара-А3»

Москва, 6 марта. Появление новой версии ракеты-носителя «Ангара» возможно, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он прокомментировал предложение экс-разработчика ракет «Ангара» и генерального директора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина относительно создания новой версии ракеты. Рогозин заметил, что этот вариант допустим, однако вскоре в этом же классе появится носитель «Союз-5».

«Что касается «Ангары-А3», ее производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжелом) скоро появится «Союз-5» грузоподъемностью 17 тонн», — написал глава Роскосмоса в Facebook.

Семейство ракет «Ангара» создается из универсальных ракетных модулей. «Ангара-А3» состоит из трех секций первой и второй ступени. «Ангара-А5» состоит из пяти, тогда как легкая «Ангара-1.2» — из двух.

Ранее стало известно, что Роскосмос вложит средства в создание ракетно-космической техники.