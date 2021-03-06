Обозреватели NI раскрыли американские планы уничтожения Москвы в годы холодной войны

Нью-Йорк, 6 марта. Власти США готовились нанести мощные ядерные удары по советской столице с помощью инновационных для середины XX века беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает американское издание The National Interest, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия». Автор статьи, известный военный эксперт Питер Сучиу напоминает о создании в США амбициозного проекта проект RTV-A-5, который в дальнейшем получил обозначение Х-10.

Сучиу рассказывает, что США в начале 50-ых годов прошлого века было построено 13 опытных образцов Х-10, которые были схожи с гибридом БПЛА и реактивного самолета, он был оснащен автопилотом . С их помощью планировалось нанести более 1100 ударов по СССР, причем 179 целей атомной бомбардировки США располагались на территории Москвы.

Автор The National Interest отмечает высокую скорость американского ядерного беспилотника, но при этом низкую надежность. Десять Х-10 разбились сразу после испытательных запусков, остальные смогли провести в воздухе всего несколько минут до неуправляемого падения. Именно это помешало США нанести разрушительный удар по столице СССР еще до изобретения ракетного оружия, полагает американский обозреватель.

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