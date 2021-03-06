Освобождение федеральной трассы в Камерун положительно сказалось на экономике ЦАР

Банги, 6 марта. Освобождение федеральной трассы RN3, соединяющей ЦАР и Камерун, обеспечит устойчивое развитие экономики, сообщает издание Ndjoni Sango.

Жители Центральноафриканской Республики выразили слова благодарности правительственным войскам, российским инструкторам и другим союзникам за обеспечение безопасности на всем маршруте по оси Банги – Белоко. Теперь гражданский транспорт может спокойно доставлять продовольствие и промышленные товары в столицу и ряд других крупных городов в западной части страны.

По данным издания, беглый экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе лично координировал «макиавеллистский» план захвата трассы с помощью подручных ему боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Заблокировав дорогу, опальный политик рассчитывал ослабить действующее правительство и совершить госпереворот. Однако захват трассы обернулся трагедией для местного населения, которое оказалось лишено продовольствия и товаров первой необходимости.



Безопасность на автомагистрали удалось восстановить в рамках контрнаступления правительственных войск. Этому предшествовала переподготовка ВС ЦАР российскими инструкторами. Аналогичным образом армия установила контроль над еще одной федеральной трассой до Камеруна – RN6.