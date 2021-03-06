Место под солнцем: политолог констатировал провал попытки США вытеснить Россию с МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок», который заставил корпорацию сократить затраты и оптимизировать цены на пусковые услуги. США пытались вытеснить Россию с Международной космической станции и монополизировать ее, но их попытка провалилась, заявил член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в комментарии ФАН.

НАСА почти в семь раз подняло стоимость коммерческой доставки грузов на МКС. Как объяснили в американском ведомстве, политика низких цен на доставку была направлена на стимулирование рынка.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских «космических частников» как любой пинок сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги Роскосмоса», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Александр Перенджиев обратил внимание, что США заявляют якобы о сотрудничестве с Россией в космосе, но при этом затеяли ценовую игру, чтобы вытеснить Россию с МКС и выбить место под солнцем.

«США осваивают геоэкономические инструменты влияния — их задача не получить прибыль, а достичь политических целей. Складывается ощущение, что США попытались вытеснить Россию с МКС, создав дисбаланс, чтобы у нас появились трудности. Они попытались монополизировать МКС», — отметил эксперт.

Политолог подтвердил слова Рогозина, что действия США не только не навредили России, но даже заставили оптимизировать пусковые услуги. Это характерно и для всей санкционной политики США в адрес России, подчеркнул Перенджиев.

«Чем-то напоминает, когда Петр I после того, как шведские офицеры сдались под Полтавой, начал их целовать и назвал их своими учителями. Мы также уже поблагодарим США за то, что преподнесли урок и сделали Россию сильнее», — добавил эксперт.

Ранее Перенджиев объяснил, какие преимущества Россия имеет в космосе перед США.