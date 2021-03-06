Глава Федерации лыжных гонок России отказалась общаться с комментатором Губерниевым

Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка, советская и российская лыжница Елена Вяльбе отказалась комментировать результаты российских лыжниц, которые 6 марта сражались за медали чемпионата мира в масс-старте классическим стилем на 30 км. Сегодня наши спортсменки не смогли в полной мере противостоять лучшим бегуньям планеты. Россиянка Яна Кирпиченко боролась за бронзовую медаль, но на одном из спусков упала и врезалась в отбойник, полностью лишившись шансов на призовую позицию. К финишу Кирпиченко пришла только 12-ой. Лучшей из нашей команды стала Татьяна Сорина, занявшая 9-е место. Золото и серебро достались норвежкам Терезе Йохауг и Хейди Венг, до бронзы добежала финская лыжница Фрида Карлссон.

По завершению гонки известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев хотел взять интервью у главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, но та ему отказала.

«Позвал Елену Вяльбе на прямой эфир после женской гонки, но тщетно... Уходила красиво... На мои вопросы в прямом эфире может отвечать далеко не каждый...» — иронично написал он в своем Telegram-канале.

Часть читателей Губерниева поддержали комментатора, другие же встали на сторону Вяльбе, отметив, что «Елена Валерьевна всегда старается», потому что представляет из себя «человека компетентного», который всегда «удар держит». Некоторые из подписчиков призвали Дмитрия заранее согласовывать интервью с такими людьми, как Елена.

Ранее лыжники Александр Большунов и Йоханнес Клебо объяснили, почему Россия уступила Норвегии на финише эстафетной гонки на чемпионате мира.