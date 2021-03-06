Сатановский тремя словами ответил на выпады Кравчука в адрес России

Москва, 6 марта. Бывший президент Украины Леонид Кравчук пригрозил РФ «радикальными шагами», если она не признает, что якобы причастна к ситуации в Донбассе.

Заявление Кравчука не осталось без внимания, его комментируют многие официальные лица России, а также различные СМИ. Политэксперт Евгений Сатановский не остался в стороне и поделился в Telegram-канале мнением о словах бывшего президента Украины.

По началу Сатановский попросил уточнить, что это за «радикальные меры», но потом отметил, что украинская сторона с ними даже еще не определилась.

«Думают. Ну, дурень думкой богатеет — тот самый случай», - написал эксперт.

Киев, как отметил Евгений Сатановский, не собирается урегулировать кризис в Донбассе, и Минские соглашения или «нормандский формат» уже не помогут.

Политэксперт сравнил нынешнюю украинскую политическую верхушку с ОПГ и добавил, что такие власти долго не просуществуют.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале поделилось мнением Евгения Сатановского о взаимоотношениях Китая и США.