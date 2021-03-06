«КиноПоиск» и Netflix заметно увеличили выручку на российском рынке

Москва, 6 марта. Доля и выручка компании Netflix на российском рынке онлайн-кинотеатров значительно увеличилась по данным за коронавирусный год. Также повысились показатели «КиноПоиска».

Об этом стало известно из данных исследования информационного аналитического агентства TelecomDaily. Доля стримингового сервиса Netflix на отечественном рынке легальных видеосервисов за последний год увеличилась более чем в два раза. При этом выручка онлайн-кинотеатра повысилась в три раза, пишет ТАСС.

По итогам 2020 года по объему выручки лидирует ivi, несмотря на снижение доли до 22,5%. На втором и третьем местах Okko и Youtube соответственно, хотя их выручка тоже упала за подотчетный период. Четвертое место занял Netflix, чья доля увеличилась с 4% до 8,4%. «КиноПоиск» вырос более чем в два раза, с 3% в 2019 году до 7,1%, заняв шестое место. Он также признан лидером роста.

Ранее медиаэксперт Юрий Белоусов заявил, что отказ жителей России от использования американских интернет-сервисов неизбежен. По мнению эксперта, переход на национальные площадки — вопрос времени.