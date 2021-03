Байден пересмотрит собственные полномочия по нанесению ударов за пределами США

Вашингтон, 6 марта. Глава американского государства Джо Байден намерен обновить закон о правах президента США по нанесению ударов за границей.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге для представителей СМИ.

«Президент Байден согласен, что AUMF, который существует уже 20 лет, давно пора обновить», — сказала Псаки.

AUMF является аббревиатурой Authorization for Use of Military Force, закона о разрешении на применение военной силы. Он был принят Конгрессом США после террористических атак 11 сентября 2001 года и предоставляет американскому президенту широкие полномочия для военных ударов по любым лицам, причастным к нападениям на США.

Ранее Байден был обвинен представителями местных американских властей в открытии границ для криминальных элементов, связанных с торговлей наркотиками.