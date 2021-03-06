Где можно выгуливать собак: в Саратове не утихают споры по поводу благоустройства

Саратовская мэрия утвердила новые правила выгула домашних собак. Документ, подписанный мэром города Михаилом Исаевым, запрещает выгуливать домашних питомцев на детских и спортивных площадках, территории медицинских и образовательных организаций. Также под запрет для выгула попали места проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Контроль за исполнением возложен на первого заместителя главы администрации Саратова.



Согласно документу, собак можно выгуливать в местах общего пользования. Таким образом, хозяева четвероногих любимцев имеют полное право ходить с ними по улицам и жилым дворам. Ранее предлагалось разрешить гулять с собаками только на территории специальных площадок.



Далеко не все жители города довольны подобным решением. Строитель Валентин Столяров выразил резкое недовольство количеством собак на улицах.

«Не понимаю смысла такого постановления, совсем. Саратов и так не самый привлекательный город, так его еще и продолжат «украшать» собаки. Неужели непонятно, что горы фекалий не сделают Саратов привлекательнее для туристов? У нас вдобавок принято выгуливать псов без намордников, даже если они весят за пятьдесят килограмм. Только и жди, что тебя цапнет какой-нибудь ротвейлер. Сделайте двадцать собачьих площадок и пусть там себе гуляют. За прогулки на улицах — штраф тысяч десять. По-моему, все проще некуда. Нет, надо допускать полную вседозволенность», — отметил Столяров.

Одним из общепринятых примеров комфортного для окружающих содержания домашних животных является Германия. В разных федеральных землях законы свои, но главный принцип един: хозяин должен убирать за своим животным и не имеет права выгуливать его без поводка. Россия пока не готова перейти на подобный формат, о чем корреспонденту ФАН рассказал саратовский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

«Конечно, мы все хотим видеть город чистым и ухоженным. Но давайте будем откровенными: у нас нет финансирования, чтобы создать необходимое число площадок для выгула собак. Это достаточно дорогое удовольствие, ведь есть множество других важных забот. Помимо самих площадок, нужны будут и специальные автоматы, где можно будет брать те же самые пластиковые пакеты. Люди забывают, что немецкая ситуация создается благодаря налогам: за крупную собаку нужно платить около 100 евро в год. Согласны ли лично вы отдавать такую сумму? Мне кажется, сейчас мы не готовы к таким шагам ни финансово, ни морально. Но надо стремиться к лучшему, с этим спорить сложно», — резюмировал чиновник.

С мнением чиновника согласна и зоозащитница Алена Ирисова, давно занимающаяся спасением животных. Волонтеру кажется, что сначала нужно решить другие проблемы.

«По-моему, вопрос не стоит выеденного яйца. Во всяком случае, в данный момент времени. Город заполонили бездомные собаки, которым некуда идти. Приют для них только возводится, но и он не сумеет вместить всех желающих. Несчастные животные мерзнут на улице и умирают от голода, пока мы обсуждаем такие мелкие проблемы. Как только будет решена ситуация с бездомными псами, тогда можно будет решать и остальные, откровенно второстепенные вопросы», — заявила Ирисова.

Таким образом, можно констатировать, что вопросы выгула домашних собак в Саратове еще долго будут оставаться спорными. Напомним, для жителей города действительно острой сейчас является проблема бездомных собак: стаи животных оккупировали некоторые районы и периодически нападают на людей.