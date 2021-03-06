Всех переиграл: китайский блогер снял пародию на CNN, чтобы найти работу

Блогер из Китая по имени Дамо мечтал о работе на крупнейших информационных каналах мира, но, после очередного отказа от BBC, безработный мужчина вышел из себя и отснял собственные репортажи, которые оказались ничем не хуже, а, наоборот, в чем-то превзошли работу репортеров CNN и BBC.

Представив зрителям небольшой юмористический документальный фильм «Загрязнение в Китае», Дамо признался, что еще надеется найти подходящую работу. Кроме того, мужчина указал свой главный талант — профессионально подделывать доказательства, как это изо дня в день, в его понимании, делают журналисты западных СМИ.

В ролике блогер якобы показывает изнанку создания фильмов, рассказывающих на свой лад о глобальных мировых проблемах. Так, в своем сюжете Дамо просит уличных мальчишек порыдать на камеру от невыносимой жизни в Китае, те смеются, и тогда в ход идет тяжелая артиллерия — плачущий малыш, который в силу возраста захотел покапризничать.

«Журналист» специально разбрасывает мусор на улице, создавая горы грязи, упоминая в качестве главных недостатков китайского народа излишнюю неряшливость. Он также показывает интервью с собеседниками в том формате, которые выгодны при освещении выдуманной проблемы. Например, один из героев говорит «чушь» якобы на непонятном для него языке, а секундные слова китайского ученого вообще вырваны из контекста.

Блогер отмечает, что хоть и предоставил искусственно собранные доказательства, они являются недостаточными. Чтобы убедить зрителя в своей правоте, он обращается к поисковому помощнику, запрашивая «загрязнение в море». Далее в репортаже можно увидеть кадры лазурных волн океана и услышать философские изречения о том, что сейчас «океан страдает от загрязнения». Плавно действия фильма начинают разворачиваться в Китае, где закадровый спокойный голос говорит о развивающемся государстве, за успехом которого скрывается не что иное, как катастрофическое загрязнение природы. Зрителя убеждают, что весь мусор мира происходит от Китая, где отчаявшиеся люди, не справляющиеся со свалками на улицах, «сваливают из страны на лодках». Подкупленные герои сюжета жалуются на происходящее, а журналист подчеркивает, что страну «захлестнули тлен, апатия, злость и тоска».

Иронично блогер подчеркивает, что каждый китаец выдыхает углекислый газ, из-за чего страдает атмосфера и меняется климат. В заключение говорится, что факты, заснятые журналистами, являются неоспоримыми «доказательствами уничтожения океана Китаем». В фильм также вошел ключевой момент многих «разоблачающих» СМИ — словесная перепалка с подставным китайским правительством, которое якобы «не дает журналистам выполнять свой профессиональный долг». В конце сюжета репортер грустно шагает по одинокому пляжу.

В конце видеоролика Дамо признался, что отошлет свою работу на все конкурсы СМИ и понадеялся, что CNN и Apple News из Сянгана, наконец, обратят внимание на его талант, свяжутся с ним и пришлют репортеру деньги.

«Всего хорошего. Не забудьте оплатить мою работу», — заключил блогер.

После такого сюжета мужчина без работы точно останется.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что китайский блогер развеял популярные суждения о качестве сна. Блогер отметил, что позднее время отбоя никак не влияет на человека.