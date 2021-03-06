Сирия вступилась за Россию перед США и Евросоюзом

Дамаск, 6 марта. Сирия осуждает введение санкций в отношении России со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом говорится в опубликованном сообщении сирийского МИД.

Вашингтон и Брюссель ранее приняли решение о внедрении ограничений против некоторых должностных лиц РФ из-за ареста блогера Алексея Навального.

«Сирия полностью осуждает односторонние санкции США и Европейского союза против России», — сказано в заявлении сирийских дипломатов.

По словам представителей МИД ближневосточной страны, ограничения противоречат международному законодательству и являются грубым вмешательством во внутригосударственные дела РФ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Кремле рассказали о разработке стратегии по защите россиян от санкций США.