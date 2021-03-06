Сидячий образ жизни грозит развитием пяти заболеваний

Москва, 6 марта. Следствием сидячего образа жизни могут стать пять заболеваний, в том числе сахарный диабет. Медики объяснили вред малоподвижности.

Перерывы для физических упражнений необходимо устраивать в течение дня. В противном случае возникает риск серьезных проблем со здоровьем. Чем больше времени человек проводит без движения, тем выше показатели уровня холестерина и сахара в крови. Из-за этого может развиться диабет, предупредили медики.

Сидячий образ жизни негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Люди, которые сидели менее четырех часов в день, гораздо реже сталкивались с гипертонией, доказали британские и австралийские исследователи после эксперимента с участием 860 тыс. добровольцев. Малоподвижность грозит развитием рака, накоплением липидов в тканях сердца и ухудшением работы почек. Предотвратить инфаркт поможет «ходьба на ягодицах», рассказал хирург Владимир Хорошев.