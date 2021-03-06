Германия и Евросоюз дорожат газопроводом «Северный поток — 2»

Берлин, 6 марта. Экономические соображения не позволяют прекратить строительство «Северного потока — 2». Газопровод очень важен не только для Германии, но и для всей Европы.

К такому выводу пришел координатор немецкого правительства по межобщественному сотрудничеству с РФ Йоханн Заатхофф.

«Как из экономических соображений, так и с учетом национальной экономики мне кажется, было бы безответственно не завершать этот проект», — заявил немецкий представитель.

Он добавил, что реализация проекта «СП-2» очень важная для Германии и Евросоюза с точки зрения газоснабжения и диверсификации источников. Трубопровод является своего рода мостом, который соединяет Москву и Берлин, а также весь Европейский союз с российской топливной сетью. Такие связи необходимо поддерживать, а не уничтожать, заключил Заатхофф.

Федеральное агентство новостей сообщало, что сенатор Алексей Пушков объяснил, чем грозит Германии отказ от строительства «СП-2».