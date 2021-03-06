Разносчиками коронавируса SARS-CoV-2 могут стать десятки млекопитающих

Пекин, 6 марта. Коронавирус SARS-CoV-2 может инфицировать десятки млекопитающих, делая их распространителями инфекции, об этом предупредили ученые Университета Цинхуа в Китае.

Пока неизвестно точно, какие именно животные могут нести угрозу людям. Вирус проникает через рецептор ACE2, который есть у многих млекопитающих. Ранее исследования показали, что SARS-CoV-2 может поражать хорьков, кошек, собак, некоторых человекообразных обезьян.

Более поздние исследования добавили в этот список 44 вида из рассмотренных. В перечень вошли панды, хомяки, быки, леопарды, кашалоты и другие животные, в том числе те, которые часто контактируют с человеком. Звери могут стать посредниками, заразившись от человека и передавая вирус другим людям или животным. Межвидовая передача вируса повысит риск эпидемии COVID-19, считают ученые. Лишь у пяти видов животных не обнаружены рецепторы ACE2: у мармозеток, коал, мышей, обезьян саймири и капуцинов-фавнов.

Немецкие ученые обнаружили два семейства активных веществ, способных остановить размножение коронавируса SARS-CoV-2. Это поможет в разработке новых препаратов для подавления COVID-19.