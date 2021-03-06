Жириновский высмеял решение президента Зеленского по Саакашвили

Москва, 6 марта. Украинский президент Владимир Зеленский не должен разбрасываться такими «ценными кадрами», как политик Михаил Саакашвили, пошутил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Как стало известно, лидер украинского государства исключил бывшего президента Грузии из Координационного совета по вопросам градостроительства.

Комментируя указанную новость, Владимир Жириновский написал в соцсети, что Зеленскому не стоит разбрасываться такими «ценными кадрами». В конце концов, по словам политика, Саакашвили мог бы возглавить украинское правительство.

«Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и все правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии», — пошутил глава ЛДПР.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Жириновский выступил против импортных цветов.