ЦБ Венесуэлы анонсировал выпуск трех новых банкнот

Каракас, 6 марта. Центральный банк Боливарианской Республики Венесуэла рассказал о вводе в обращение трех новых банкнот с 8 марта 2021 года.

Об этом стало известно из соответствующего заявления, которое ведомство опубликовало на своем официальном сайте в пятницу. С понедельника банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 млн суверенных боливаров начнут постепенно вводиться в обращение. Новые платежные средства призваны удовлетворить потребности экономики.

На лицевой стороне новых купюр изображен образ национального героя Симона Боливара — освободителя страны от испанского господства. Сообщается, ситуация в экономике Венесуэлы остается непростой. Из-за гиперинфляции в стране регулирно происходит обесценивание денежных знаков.

В период коронавирусного кризиса в Венесуэле был отмечен рост продаж с помощью социальной сети Instagram. Так, малый и средний бизнес государства реализует свои товары, в частности, выпечку или одежду, заметно экономя на аренде и прочих видах расходов. Однако президент палаты электронной коммерции Ричард Уджета предупредил о возможном росте незаконной торговли, сообщает ФАН.