Полицейские спасли цирковую львицу в Иркутской области

Иркутск, 6 марта. Жители Тулуна услышали на улице рычание дикого животного и обратились в полицию. Правоохранители в ходе проверки нашли в одном из гаражей львицу.

По предварительным данным, хищница по кличке Сури раньше выступала в цирке-шапито. Когда представления прекратились, животное по неизвестным причинам осталось в Тулуне. Сейчас следователи выясняют, почему африканская кошка содержалась в ненадлежащих условиях, а также устанавливают личность нерадивого хозяина самки льва.

Сейчас за львицей присматривают работники иркутского питомника. Там живут ее сородичи, и есть все условия для жизни кошки. Зоозащитники поблагодарили стражей порядка за участие в спасении дикого зверя. Полицейские не исключили, что однажды Сури вернется в цирк.

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