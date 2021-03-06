Друг семьи пропавшей в Волгограде матери назвал ее заботливой и непьющей

Волгоград, 6 марта. Следствие разбирается в загадочной смерти 37-летней жительницы Волгограда. По данным источника ФАН, погибшая не злоупотребляла спиртным и очень любила своих детей.

Кроме того, семья женщины была благополучной, на учете в правоохранительных органах не состояла.

Горожанка ушла из дома в банк и пропала. На телефонные звонки не отвечала. По предварительным данным, ее нашли на даче. Хотя за сутки до этого домик был пуст. У правоохранителей сложилось впечатление, что горожанка была в алкогольном опьянении, однако запаха спиртного от нее не исходило. Она пояснила, что на даче оказалась добровольно, ничего противозаконного в отношении нее не совершалось.

Женщину привезли домой, после чего она неожиданно умерла. Тело направлено на экспертизу для выяснения причины смерти.