В Грузии поднялся в воздух первый восстановленный штурмовик Су-25

Тбилиси, 6 марта. Первый модернизированный и восстановленный собственными силами самолет Су-25 в субботу был успешно поднят в воздух в Грузии.

Полет отремонтированного и полностью восстановленного штурмовика Су-25 состоялся 6 марта 2021 года, передает пресс-служба Минобороны Грузии.

Как сообщается на официальном сайте грузинского военного ведомства, модернизация и восстановление самолета проводились предприятиями «Дельта» и «Тбилавиастроитель». В перспективе планируется поэтапное восстановление штурмовой авиации ВВС Грузии.

Отмечается, что программа возобновления производства Су-25 на Тбилисском авиазаводе была объявлена ​​в 2020 году Ираклием Гарибашвили, занимавшим пост министра обороны Грузии, который заявил, что страна может производить штурмовики как для собственных ВВС, так и на экспорт.

Ранее в Грузии прошли парламентские выборы. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало соответствующий отчет.